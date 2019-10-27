Ветераны АТО вывезли свое оружие из Золотого

Ветераны боевых действий на Донбассе, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его. Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.



Отмечается, что это произошло по результатам их встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Трояна, сейчас в районе подготовки к разведению войск, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.



«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также полицейский пункт для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», — добавил замначальника Нацполиции.



Троян заверил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности проводить антидиверсионную работу против боевиков в зоне разведения войск.

В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженние люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



16 октября Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.