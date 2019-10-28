Разумков пока не видит причин для возвращения Украины в ПАСЕ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).



«Это решение будет приниматься в стенах парламента, но я считаю, что позиция украинской делегации была тогда абсолютно корректной и правильной. По состоянию на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было», — сказал интервью телеканалу ICTV.



Он напомнил, что причиной отказа Киева от участия в сессиях ПАСЕ является возвращение российской делегации.



«Российскую делегацию вернули фактически без выполнения ни одной из семи резолюций, которые были применены к ней. Если в дальнейшем будут такие прецеденты, это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и Евросоюзе», — завил Разумков.

Летом ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.