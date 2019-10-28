Глава Донетчины поддержал план Зеленского по установлению мира

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил о полной поддержке президента Владимира Зеленского «и его усилий установить мир в Украине». Об этом Кириленко написал на своей странице в Facebook.



Глава ДонОГА подчеркнул, что много общается с людьми, и чаще всего слышит от них фразу «нам нужен мир».



«Президент и вся наша команда заверяем украинское общество: ни о какой капитуляции не идет. Интересы украинского государства будут надежно защищены», — добавил Кириленко.



Он также напомнил, что завтра в Мариуполе состоится инвестиционный форум, на котором президент, представители правительства и международные партнеры обсудят восстановление мира и государства.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал создание закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса.



После согласования «формулы Штайнмайера» в Киеве и ряде городов прошли акции «Нет капитуляции!».



Согласование «формулы Штайнмайера» и разведения на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) является условием для проведения встречи лидеров «Нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), на проведении которой настаивает Зеленский .