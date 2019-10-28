В суде произошла драка из-за проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

В помещении Шестого апелляционного суда в Киеве произошла драка во время рассмотрении апелляции на отмену решения о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает The Insider.



По словам депутата Киевсовета от партии «Свобода» Владимира Назаренко, драка произошла между националистами и охраной юристки Елены Бережной, которая добивается восстановления прежних названий. Назаренко утверждает, что драку начали люди Бережной. Сама же юристка обвиняет в развязывании драки националистов.



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Во время столкновения поступило сообщение о том, что суд был якобы заминирован. Людей начали эвакуировать. Заседание суда перенесли.

В июне Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Бандеры и Шухевича. После этого Институт национальной памяти подал апелляцию. Пока она не будет рассмотрена, решение Окружного суда не может вступить в силу.