Премьер Гончарук побывал на КПВВ под Донецком

Премьер-министр Алексей Гончарук посетил КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.



«Вместе с Алексеем Гончаруком осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали с оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо», — написала она в Facebook.



Также обсудили с пограничниками важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам, добавила Коляда. «У нас есть месяц на отработку нового механизма», — сообщила министр.



Завтра Гончарук примет участие в инвестиционном форуме в Мариуполе. Также туда направляются другие министры, которые прилетели в Запорожье.