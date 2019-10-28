В полиции отрицают, что будут выселять «Нацкорпус» из Золотого

О штурме и выселении правоохранителями представителей партии «Национальный корпус» из здания в Золотом Луганской области речи не идет. Об этом заявил замначальника Национальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.



«Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто кого будет штурмовать", нельзя», — подчеркнул он.



По словам Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих Военной службы правопорядка посетила здание, где разместились представители «Нацкорпуса», с целью обычной проверки.



«Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день», — отметил он.

Сегодня утром активисты партии «Национальный корпус» и ветераны полка «Азов» заявили, что власть готовится их «выгнать» из Золотого.



В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия.