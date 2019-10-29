На Донетчине произошел пожар на территории шахты: эвакуировали более 200 горняков

Фото: ГСЧС

На территории шахты «Белозерская» в Донецкой области произошло возгорание крыши электроцеха. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



«28 октября в 14:33 в г. Белозерск Добропольского района на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Пожар на площади 20 м2 был ликвидирован спустя час.



Продукты горения попали в ствол шахты, в связи с чем 233 горняка были подняты на поверхность.