Глава ЛугОГА о разведении в Золотом: Мы боимся, что нас обманут

Разведение вооружённых сил не является отступлением и украинская сторона должна выполнить эту часть обязательств. Об этом заявил новоназначенный глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай журналисту «Новостей Донбасса».



«У президента главная задача — это получить поддержку мирового сообщества. Мы боимся, что нас могут обмануть. Лучше мы сделаем шаги, выполним свои условия. Если нас обманут, то это нас обманут — не мы. Мы попробуем сделать людям мир», — сказал Гайдай «на полях» международного инвестиционного форума в Мариуполе.



Гайдай также заявил, что разведение предусматривает отвод позиций "в рамках одного километра", хотя в действительности соглашение Трехсторонней контактной группы предусматривает зеркальный отвод на 2 километра от условной линии.

Еще 1 октября в ТКГ был согласован план разведения войск, которое должно было начаться 7 октября. Однако разведение до сих пор не состоялось из-за нарушений режима прекращения огня.



Сегодня в Минске ТКГ вновь попробует согласовать график разведения войск на участках в Петровском и Золотом после неудачной попытки 15 октября.



Разведение войск у Петровского и Золотого является основным условием для проведения встреси лидеров «Нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия).



