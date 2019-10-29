Аваков: Возле Золотого не могут находиться вооруженные ветераны

Заявление главы партии «Нацкорпус» Андрея Билецкого о том, что он может привезти в поселок Золотое Луганской тысячи добровольцев, чтобы помешать разведению войск, носит исключительно политический характер. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Громадське».



«Я разделяю политику и реальное положение вещей. Кто-то занимается политикой и делает политические заявления, в том числе, Андрей Билецкий. Есть порядок, который не будет нарушать настоящий патриот Украины, думаю, Билецкий частности. Этот порядок таков: это территория КПВВ "Золотое" объявлена ​​желтой зоной и там не могут находиться люди с оружием», — отметил Аваков.



Он напомнил, что добровольцы и ветераны вывезли оружие из Золотого.



В то же время Билецкий заявлял, что у ветеранов полка «Азов», которые находятся в Золотом, осталось оружие.

27 октября замначальника Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны АТО вывезли легальное оружие.



В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».