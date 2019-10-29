Зеленский подтвердил, что не собирается возвращать ПриватБанк Коломойскому

Президент Владимир Зеленский пообещал, что во власти власти никто не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе ПриватБанк, их бывшим собственникам.



«С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк "Финансы и Кредит". Национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов», — сказал Зеленский на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.



Президент подчеркнул, что, несмотря на распространяемые слухи, никто в нынешней власти не собирается возвращать «проблемные» банки их бывшим собственникам.

17 сентября издание Financial Times опубликовало статью с комментарием премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно вероятного компромисса с Игорем Коломойским по ПриватБанку. Сам Гончарук такое заявление опроверг.



13 сентября Игорь Коломойский заявил о появлении «окна возможностей» в заключении мирового соглашения по ПриватБанку.



Коломойский неоднократно заявлял, что хочет получить от государства компенсацию за национализацию ПриватБанка в размере 2 миллиардов долларов. Именно в такую сумму бизнесмен оценил собственный капитал, который он вложил в банк.