Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский подтвердил, что не собирается возвращать ПриватБанк Коломойскому

29 октября 2019, 12:06

Зеленский подтвердил, что не собирается возвращать ПриватБанк Коломойскому

Президент Владимир Зеленский пообещал, что во власти власти никто не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе ПриватБанк, их бывшим собственникам.

«С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк "Финансы и Кредит". Национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов», — сказал Зеленский на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Президент подчеркнул, что, несмотря на распространяемые слухи, никто в нынешней власти не собирается возвращать «проблемные» банки их бывшим собственникам.

17 сентября издание Financial Times опубликовало статью с комментарием премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно вероятного компромисса с Игорем Коломойским по ПриватБанку. Сам Гончарук такое заявление опроверг.

13 сентября Игорь Коломойский заявил о появлении «окна возможностей» в заключении мирового соглашения по ПриватБанку.

Коломойский неоднократно заявлял, что хочет получить от государства компенсацию за национализацию ПриватБанка в размере 2 миллиардов долларов. Именно в такую сумму бизнесмен оценил собственный капитал, который он вложил в банк.

ТЕМЫ

Люди
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Организации
Приватбанк

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:07
Сегодня стороны снова попробуют согласовать отвод войск на Донбассе
09:10
«ЛНР» убрала синий контейнер с моста в Станице Луганской. Из-за него были споры
08:24
ОБСЕ: Боевик открыл огонь, чтобы остановить машину на блокпосте под Донецком
22:23
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:10
В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает
21:59
Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю
16:54
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
13:50
В Донецке подорвана вышка мобильного оператора
11:53
Двое мужчин были ранены под луганским селом
11:28
Донецк и Луганск снова не перевели часы
10:14
«ЛНР»: В Алчевске возле жилого дома произошел взрыв
09:50
«ЛНР»: В гибели ребенка под колесами авто подозревали сына бывшего «мэра», но оправдали
20:58
Что Путин готовит для «ДНР». Чем ответит Зеленский ►
13:45
Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом
10:25
«ДНР»: На Енакиевском металлургическом заводе обрушился газоход
все новости
12:18
Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple и Армстронгом
12:06
Зеленский подтвердил, что не собирается возвращать ПриватБанк Коломойскому
11:47
Аваков: Возле Золотого не могут находиться вооруженные ветераны
11:28
Глава МИД Украины заявил, что разведение войск у Золотого началось сегодня
11:24
«Слуга народа» призвала проверить Федину на госизмену
11:11
Богдан заявил об отсутствии связи между «формулой Штайнмайера» и обменом пленными
10:55
Аваков не верит в «хороший мир» с Россией, но считает, что попытаться стоит
10:41
Глава ЛугОГА о разведении в Золотом: Мы боимся, что нас обманут
10:30
Перед форумом Зеленского в Мариуполе протестуют против отвода войск и связей с Ахметовым
10:07
Сегодня стороны снова попробуют согласовать отвод войск на Донбассе
09:39
На Донетчине произошел пожар на территории шахты: эвакуировали более 200 горняков
09:29
Зеленский предложил выделить деньги на ремонт дороги в Золотое
09:10
«ЛНР» убрала синий контейнер с моста в Станице Луганской. Из-за него были споры
08:24
ОБСЕ: Боевик открыл огонь, чтобы остановить машину на блокпосте под Донецком
08:11
Штаб ООС зафиксировал 16 нарушений «режима тишины», без потерь
все новости
ВИДЕО
На Донетчине пережившая домашнее насилие помогает справиться с ним другим ►
28 октября, 09:00
О поездке Зеленского в Золотое выпустили мини-фильм ►
27 октября, 21:29
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
27 октября, 16:54
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция