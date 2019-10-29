Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple и Армстронгом

Украина не сможет добиться мира без стабильного роста своей экономики, заявил президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме «RE:think. Invest in Ukraine» в Мариуполе. По словам главы государства, этот форум должен стать началом пути к решению задачи по увеличению темпов роста ВВП до 5-7% в год.



«Разочарование или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. <...> Мы — Apple, который начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз (в 1996 году у американского велосипедиста был обнаружен рак, однако спортсмен сумел победить болезнь и вернуться в спорт, впрочем в 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов, полученных с 1998 года — прим.). Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет очень яркий рассвет», — сказал Зеленский.



По словам Зеленского, на пути к экономическому успеху стоит война. По его словам, прекращение войны и возвращение всех территорий возможно только дипломатическим путем.



Президент пообещал провести в Украине не «фасадную», а настоящую судебную реформу и, тем самым, справиться с коррупцией, а также обеспечить для всех инвесторов равные и единые правила игры. «Коррупционные суды пугают инвесторов не меньше взрывов и стрельбы», — подчеркнул он.



Зеленский также сказал, что на форуме в Мариуполе уже присутствуют представители ряда крупных международных компаний, бизнес готов работать в Украине, верить в нее и готов увеличивать инвестиции.

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