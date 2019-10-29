Прилепин не исключает выдвижения в Госдуму РФ

Писатель Захар Прилепин допускает свое выдвижение на выборы в Государственную думу России в 2021 году. Об этом сообщает РБК.



На вопрос журналистов о том, собирается ли он в будущем создать свою партию, Прилепин отметил, что «мысли о партии есть», но это не вопрос сегодняшнего дня.



«У меня достаточно разнообразная политическая и литературная биография, много разнообразных дел, и сейчас, оглядываясь на них назад, я понимаю, что все это было попыткой создания гражданского общества, я пытался усадить русских людей за один большой стол», — сказал Прилепин, объясняя мотивы создания движения «За правду».



При этом он заявил, что не планирует уходить из Общероссийского народного фронта, в котором участвует с прошлого года, и не видит противоречий между созданием собственного движения и членством в ОНФ.



У новой организации не будет устава и жесткой структуры управления, вместо этого планируется создать общий штаб, добавил его соратник Александр Казаков, бывший советник убитого в 2018 году главы «ДНР» Александра Захарченко.



По словам Казакова, организация задумывалась несколькими людьми, но не все из них смогли приехать. В частности, на пресс-конференции не было актера Ивана Охлобыстина, а еще одному вдохновителю движения, создателю бригады «Пятнашка» в группировке «ДНР» Ахре Авидзбе (позывной «Абхаз») не удалось выехать с подконтрольной боевикам территории.

Прилепин был заместителем командира в батальоне при группировке «ДНР» до июля 2018 года. Позже он заявил, что покинул ряды боевиков «ДНР» из-за раздела бизнеса в Донецке.