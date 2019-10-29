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В ООС заявили, что готовы обеспечить защиту населению в случае провокаций на участке разведения в Золотом

29 октября 2019, 18:08

В ООС заявили, что готовы обеспечить защиту населению в случае провокаций на участке разведения в Золотом

ВСУ в случае провокаций противника на участке разведения в Золотом готовы обеспечить защиту населению в случае провокационных действий противника. Об этом в ходе брифинга заявил командующий Операции объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко.

«Вооруженные силы Украины готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям», - сказал он.

Кравченко отметил, что на этой территории будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Он заверил, что во время процесса разведения сил и средств и после его окончания представители Национальной гвардии и Государственной пограничной службы обеспечивать защиту гражданского населения и правопорядок.

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