Командующий ООС: Разведение возле Золотого займет трое суток

Разведение войск в районе Золотого-4 в Луганской области будет происходить в течение трех суток. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко во время брифинга в Краматорске, передает пресс-служба Минобороны.



«Мероприятия по разведению сил и средств будут происходить в течение трех суток. 1 ноября через МИД будет сообщено СММ ОБСЕ о завершении процесса разведения войск», - сказал командующий.



Кравченко отметил, что украинская сторона не ведет прямых переговоров с противником, а действует исключительно через ОБСЕ.



Также командующий очертил хронологию начала разведения в Золотом.



«В 12.00 с обеих сторон был дан белый сигнал ракеты, что подтвердило готовность к зеркальному разведению. В 12.15 осуществлен повторный сигнал (зеленых ракет) о подтверждении готовности. В 12.20 - практическое разведение сил и средств начато. Далее, с 12.20 до 14.00 было перемещено 15 военнослужащих подразделения Объединенных сил с оружием с позиций на 1 км, и заняты заранее подготовленные позиции», - сообщил он.



Кравченко подчеркнул, что процесс разведения проходил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ, с использованием БПЛА, и СЦКК.