Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 29 октября.
Политика
Сегодня в Золотом Луганской области началось зеркальное разведение вооруженных сил и средств, которое планируется завершить 1 ноября.
Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы сегодня продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, готовится большой обмен.
Экономика
Экономическая подгруппа ТКГ договорилась о проведении международного аудита коммунального предприятия «Вода Донбасса».
Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов инвестировать $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта и озвучил эту идею президенту Владимиру Зеленскому.
Общество
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в группировке «ЛНР» согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотое».
В оккупационной «администрации» Макеевки Донецкой области отрицают связь между подземными толчками и работой шахты «Калиновская — Восточная».
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