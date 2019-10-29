В штабе ООС объяснили, почему начали разведение, несмотря на обстрелы Золотого

В штабе операции Объединенных сил опровергли информацию об обстрелах Золотого-4, поскольку в ОБСЕ не подтвердили обстрелы, которые фиксировал сам штаб. Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.



«Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер Миссии, расположенных на разных участках линии разграничения. Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 года представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.



Они также отметили, что боевики совершили 5 обстрелов 28 октября в 5 километровой зоне возле участка разведения Золотое-4 вне участка разведения.



Ранее в штабе операции Объединенных сил подтвердили, что разведение войск на Донбассе возле населенного пункта Золотое-4 Луганской области началось 29 октября.