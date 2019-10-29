Наблюдатели ОБСЕ новые мины недалеко от Докучаевска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые противотанковые мины недалеко от Докучаевска. Об этом сообщается в отчете миссии.



«25 октября приблизительно в 6,5 км к югу от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 9 противотанковых мин, установленных поперек дороги, ведущей к н. п. Николаевка (подконтрольный правительству, 40 км к югу от Донецка)», - говорится в отчете.



Приблизительно в 150 м к северу также были обнаружены около 40 противотанковых мин в полях. Приблизительно в 170 м далее - около 30 противотанковых мин.



В миссии отметили, что все мины были зафиксированы впервые и, по оценке, принадлежали вооруженным формированиям.