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Форум Зеленского в Мариуполе: итоги

29 октября 2019, 23:59

Форум Зеленского в Мариуполе: итоги

Президент Украины Владимир Зеленский подводя итоги Первого инвестиционного форума в Мариуполе, заявил что амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью.

«На Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 000 000 000. Мы говорили и с Мировым банком, и с ЕБРР, и с частными инвесторами. Наш „турборежим“ производит положительное впечатление. Движемся к выполнению того, что принимает парламент, и верю, что наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью. Чтобы каждый украинец мог развиваться, путешествовать, учиться инновациям, чтобы наши специалисты конкурировали в мире», — написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По мнению Зеленского, сегодня в Мариуполе сделан первый шаг к мечте об инновационной стране.

«Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране — просто на Форуме с национальными операторами связи подписан Меморандум о том, что очень скоро каждый уголок нашей страны будет охвачен мобильной связью и Интернетом», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Мариуполь для проведения Первого инвестиционного форума был выбран не случайно.

«Почему мы организовали Форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. Здесь уже открыли крутой ИТ-хаб с нужными стартапами, начали улучшать экологию. Сегодня управлял автомобилем на новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяца. Скоро результатов будет еще больше, потому что мы можем работать быстро и качественно», — сказал президент Украины.

Зеленский также сообщил о начале работы Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса.

«Говоря о будущем, вместе с нашим партнером — Всемирным банком — мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта», — сказал он, выступая во вторник на закрытии форума в Мариуполе.

Смотрите большой видео-репортаж о форуме в субботу 2 ноября на нашем сайте.

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