Штаб ООС зафиксировал 9 обстрелов, без потерь

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Подчеркивается, что обстрелы велись у Богдановки, Авдеевки, Красногоровки, Водяного, Луганского и Крымского.



С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, отметили в штабе.