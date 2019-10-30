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В зоне ООС ввели режим «Желтый»: ограничения для граждан, спецполномочия силовиков

30 октября 2019, 14:10

В зоне ООС ввели режим «Желтый»: ограничения для граждан, спецполномочия силовиков

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 28 октября начал действовать режим «Желтый». Об этом сегодня сообщил пресс-центр ООС.

Отмечется, что теперь нахождение и перемещение лиц в зоне ООС осуществляется только при наличии документов и с осмотром личных вещей и транспортных средств.

Уточняется, что военнослужащие и сотрудники полиции в период действия режима «Желтый» получают ряд специальных полномочий: проверять у граждан документы, в случае их отсутствия — задерживать для установления личности, проводить осмотр личных вещей, транспорта и багажа, беспрепятственно входить на земельные участки и в жилые дома, использовать в служебных целях транспорт и средства связи граждан.

Также устанавливается ряд ограничений для людей, не задействованных в операции Объединенных сил — ограничение въезда и выезда, получения разрешающих документов, хранение оружия, в том числе холодного и травматического. Ограничивается проведение фото- и видеосъемки, а также использование любых радиостанций в транспортных средствах.

Период действия специального режима в сообщении не указан.

ТЕМЫ

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Штаб ООС

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