МИД РФ: Пока нельзя говорить о точной дате саммита «нормандской четверки»

Конкретная дата встречи лидеров «нормандского формата» может обсуждаться после завершения разведения вооруженных сил и средств в Золотом Луганской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.



Руденко поприветствовал начало процесса зеркального разведения.



«Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения», — цитирует его слова ТАСС.



Несмотря на это, замглавы МИД РФ отметил, что речь о точной дате проведения саммита лидеров «нормандской четверки» пока не идет.



«Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом», — сказал он.

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели ОБСЕ. В штабе ООС заявили, что началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.



Разведение в Золотом и Петровском, а также подписание «формулы Штайнмайера» являлись условиями для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). «Формула Штайнмайера» была согласована Трехсторонней контактной группой 1 октября.