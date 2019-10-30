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Министерство по делам оккупации не обсуждает возобновление пенсий в Донецке и Луганске

30 октября 2019, 15:04

Министерство по делам оккупации не обсуждает возобновление пенсий в Донецке и Луганске

Украина не может выплачивать пенсии на оккупированных территориях, обсуждения идут только об упрощении этой процедуры вдоль линии соприкосновения. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда.

«У нас там нет законных представительств Пенсионного фонда. Мы сейчас делаем все, чтобы пересечение (КПВВ) было максимально комфортным, чтобы люди могли получать пенсии здесь», — сказала она во время Форума Единства в Мариуполе.

«Мы сейчас можем делать только это: упрощать условия для получения социальных выплат на подконтрольной территории», — добавила министр.

Коляда сообщила, что на заседании межведомственной группы обсуждалось создание мобильных банков, увеличение числа банкоматов и создание ЦНАП возле линии соприкосновения.

В сентябре, сразу после своего назначения, Коляда указывала на необходимость разработки механизма выплаты пенсий тем жителям неподконтрольных территорий, которые не имеют возможности выехать до КПВВ.

На сегодня выплата пенсий для жителей неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма привязана к статусу внутренне перемещенного лица. Правозащитники и представители ООН неоднократно указывали на дискриминационный характер такого положения.

В правительстве Владимира Гройсмана заявляли, что выплата пенсий людям со статусом ВПЛ по месту жительства невозможна из-за отсутствия украинских банков в оккупации.

Нынешняя министр соцполитики Юлия Соколовская отмечала, что позиция по выплате пенсий жителям этих территорий будет озвучена после формирования общей правительственной политики по работе с временно оккупированными территориями.

ТЕМЫ

Прочее
Пенсии ВПЛ

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