«Православный олигарх» из России обратился к «ДНР»

Российский бизнесмен, глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев записал видеообращение, в котором поприветствовал группировку «ДНР» с проведением инвестиционного форума в Донецке. Запись была показана участникам форума, а позже опубликована «министерством информации ДНР».



«Сам факт того, что мы собрались здесь с вами сегодня обсуждать вопросы экономического развития и интеграции Донбасса говорит сам за себя. Развитие транспортных, энергетических, телекоммуникационных инфраструктур, внедрение современных финансовых технологий требует огромных усилий и больших инвестиций», — отметил в своей речи российский бизнесмен.

При этом о намерении привлечь инвестиции для «ДНР» Малофеев в своем приветствии прямо не сказал.



Недавно Малофеев возглавил Международное агентство суверенного развития (IASD). Как сообщало РБК, агентство намерено привлечь для трех стран Африки 2,5 миллиарда долларов.



Задачей IASD, как указано в его пресс-релизе, является содействие правительствам развивающихся стран, прежде всего государствам африканского континента в проведении экономических реформ, привлечении инвестиций на международных финансовых рынках и раскрытии потенциала повышения акционерной стоимости крупнейших корпораций региона.



В разговоре с РБК Малофеев отказался разглашать источники средств на финансирование заявленных проектов. При этом он отметил, что в ближайшем будущем список стран-клиентов IASD расширится.



В «ДНР» не скрывают, что за участием Малофеева в донецком инвестфоруме стоят власти России. «Москва серьезно настроена. Подобного человека могли направить именно для экономической «зеленой дороги», — написала в своем Telegram-канале одна из руководительниц в «Миниформ ДНР» Майя Пирогова.



Также во время форума, который проходил в один день с инвестфорумом президента Владимира Зеленского в Мариуполе, было заявлено о возможности появления на подконтрольной «ДНР» территории исламского банка.

Российского бизнесмена Константина Малофеева называют причастным к финансированию группировок «ДНР» и «ЛНР». Главное следственное управление МВД Украины в июле 2014 года возбудило уголовное дело в отношении российского бизнесмена по подозрению в создании вооруженных формирований.



В отношении Малофеева Запад ввел санкции, в частности, он был внесен в «кремлевский список» США.



Малофеев считает себя религиозным человеком. Из-за этого в медиа его часто называют «православным олигархом».