В СБУ заявили о задержании агента ФСБ при получении им секретных военных документов

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкасской области местного жителя, работавшего на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным спецслужбы, мужчина был завербован кадровым офицером Федеральной службы безопасности РФ во время своей поездки в Россию.



«За деньги новоиспеченный агент согласился собирать и передавать кураторам разведывательную информацию, касающуюся обороноспособности Украины. Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что задержали агента ФСБ с поличным, непосредственно при получении им секретных документов военного характера.



Начато уголовное производство по ч. 1 статьи 111 (государственная измена) УК Украины, продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения в виде ареста. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.