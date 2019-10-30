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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

30 октября 2019, 21:49

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 30 октября.

Политика

Президент Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения неподконтрольной части Донбасса — прекращение огня, примирение и безопасная реинтеграция.

В МИД РФ заявили, что конкретная дата встречи лидеров «нормандского формата» может обсуждаться после завершения разведения вооруженных сил и средств в Золотом Луганской области. ВСУ и боевики начали разведение позиций 29 октября и планируют завершить его 1 ноября.

Экономика

Возобновление жд- сообщения с Донецком и Луганском возможно только после того, как эти территории вернутся под контроль украинской власти, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Украина не может выплачивать пенсии на оккупированных территориях, обсуждения идут только об упрощении этой процедуры вдоль линии соприкосновения, заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

Общество

В группировках «ДНР» и «ЛНР» объявили о начале учений «силовых ведомств».

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