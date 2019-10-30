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Правозащитники: В подконтрольном «ЛНР» Антраците шахтеры протестуют против невыплаты зарплаты

30 октября 2019, 22:18

Правозащитники: В подконтрольном «ЛНР» Антраците шахтеры протестуют против невыплаты зарплаты

В подконтрольном группировке «ЛНР» городе Антрацит горняки шахты Комсомольская с 26 октября отказались спускаться в шахту протестуя против невыплаты заработной платы на предприятии. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

По информации источников правозащитников, задолженность по зарплатной плате на шахте Комсомольская - три месяца.

«Работники предприятия сообщают нам, что проблемы с выплатами заработной платы начались после информации в СМИ о возможном примирении и прекращении боевых действий», - говорится в сообщении.

«Мы выяснили, что уголь, который добывается на шахте Комсомольская поставляется на Новочеркасскую ГРЭС, которая в свою очередь входит в ПАО «Оптовая генерирующая кампания #2» (контрольный пакет акций у Газпрома). На данной ГРЭС была выделена квота на поставку угля из оккупированной части Луганской области, а именно угля марки А (антрацит)», - отмечают правозащитники.

ТЕМЫ

Организации
ЛНР
Места
Антрацит шахта Комсомольская
Прочее
задолженность шахтерам
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