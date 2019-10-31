Золотое-4 усиленно охраняют силовики

Патрули полиции и военные Нацгвардии несут усиленную службу в Золотом-4 Луганской области, расположенного на участке разведения вооруженных сил и средств. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.



В Золотом-4 выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды.



«Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это — украинская территория, и мы своих граждан не оставим», — прокомментировал Троян.

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели ОБСЕ. В штабе ООС заявили, что началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.



Разведение в Золотом и Петровском, а также подписание «формулы Штайнмайера» являлись условиями для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). «Формула Штайнмайера» была согласована Трехсторонней контактной группой 1 октября.