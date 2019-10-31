Зеленский предложил НАТО включить Украину в Программу расширенных возможностей

Президент Владимир Зеленский предложил НАТО сделать Украину участником Программы расширенных возможностей. Об этом сообщает «Европейская правда».



«Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, уверены, что Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества», — сказал Зеленский сказал перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве.



Он также заявил, что Украина заинтересована усилить взаимодействие с НАТО для поддержания стабильности в Черноморском регионе. «Мы ожидаем поддержку практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года», — сказал он.



Программа расширенных возможностей (Enhance Opportunity Program) сегодня позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.



В прошлом году тогдашний глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, который сейчас возглавляет МИД, заявлял, что НАТО пока не готово пригласить Украину в программу расширенных возможностей.