Глава Луганщины ждет достижения договоренностей для открытия КПВВ «Золотое»

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил о ситуации в городе Золотое, в районе которого проходит разведение войск, передает пресс-служба ЛугОГА.



«Отмечу, что инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Жалоб нет. Военные выполняют команду Верховного главнокомандующего», — сказал Гайдай во время встречи с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



По его словам, в дальнейшем в Золотом запланирован ремонт помещения фельдшерско-акушерского пункта и открытие аптечного пункта. Губернатор также уточнил, что контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» готов к открытию. «В Луганской области это будет первое автомобильное сообщение с временно оккупированной территорией. Как только будут достигнуты соответствующие договоренности, мы его откроем», — добавил Гайдай.



Также он отметил, что президент Владимир Зеленский поручил рассчитать стоимость ремонта автомобильной дороги между Северодонецком и Золотым.



Кроме того, Гайдай выразил надежду, что если не помешает погода, то мост через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» можно будет открыть немного раньше запланированных сроков.



В свою очередь замруководителя СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон подчеркнул, что почти все визиты организации сейчас связаны с процессом разведения сил и средств у Золотого.

29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.