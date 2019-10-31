Богдан: Хорошковский консультирует по таможне, потому что у Нефедова «очень не получается»

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что экс-глава Службы безопасности и Государственной таможенной службы Валерий Хорошковский консультирует Банкову в вопросе таможенной политики. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».



При этом Богдан отрицает, что Хорошковский является теневым руководителем таможни вместо Максима Нефедова. «Когда мы пришли к вопросу таможни, контрабанды и доходов бюджета, мы встречались со многими экспертами, специалистами, таможенниками, экономистами. И все сказали, что когда Валерий Иванович [Хорошковский] был главой таможни, то доходы за два года выросли в 4 раза. И все — и недруги, и друзья его, и разные политические лагеря — рекомендовали нам прислушиваться. Потому что, кроме теоретиков, в Украине есть только один практик, который реально это реализовывал. Да, он нас консультирует», — сказал руководитель ОП.



При этом Богдан утверждает, что реальным руководителем таможни является Нефедов. «Я в него очень сильно верю. Это мое личное, и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается», — добавил глава Офиса президента.



Неудачи Нефедова он объяснил саботажем старой системы. «Они только создают юридические лица и принимают первых руководителей на работу. Работает старая система. А старая система, понимая, что не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизнь страны. Поэтому доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема», — сетует Богдан.



При этом глава ОП не смог ответить, прислушивается ли Нефедов к советам Хорошковского, и исключил назначение последнего на определенную должность из-за «политического бэкграунда». Богдан подчеркнул, что Хорошковский консультирует бесплатно.

Ранее о визитах Валерия Хорошковского в Офис президента узнали журналисты программы «Схемы». Президент Владимир Зеленский заявил, что он встречался с Хорошковским для обсуждения «очень серьезного вопроса», отказавшись уточнить суть.