В НАТО пока не планируют возобновлять сотрудничество с РФ

Возобновление сотрудничества между НАТО и Россией возможно только в случае соблюдения Москвой международного права. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, передает «Интерфакс-Украина».



«Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — г, состоявшемся в заявлении.



В НАТО также вновь указали на непризнание аннексии Крыма и призвали РФ вернуть контроль над полуостровом Украине.



«Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного приветствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе», — говорится в заявлении.



В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, в отношении крымских татар.



Североатлантический альянс и Россия прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям весной этого года.