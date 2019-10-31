«ДНР» и «ЛНР» заявили, что «учения силовиков» будут совместными

Так называемые учения по ликвидации кризисных ситуаций группировки «ДНР» и «ЛНР» проведут совместно. Об этом заявил руководитель «МЧС ДНР» Алексей Кострубицкий, передает сепаратистский ресурс ДАН.



Он отметил, что мероприятия будут проходить с 5 по 9 ноября. В частности, предполагается отработка действий «администраций» городов и районов по условной эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, по развертыванию пунктов временного размещения пострадавших, обеспечению их предметами первой необходимости, работе психологов.



По словам Кострубицкого, главная роль в проведении мероприятий отводится силам и средствам «МЧС» и «МВД» по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, также будут задействованы «министерства здравоохранения и транспорта». Просим граждан Республики не волноваться и отнестись с пониманием к данным мероприятиям«, — добавил Кострубицкий.



В группировках «ДНР» и «ЛНР» призвали местных жителей «не волноваться и отнестись с пониманием».

Вчера о проведении «плановых учений» с привлечением «силовых ведомств» объявили главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Дат проведения мероприятий они не назвали.