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СМИ: Проект документа, который примут лидеры «нормандской четверки», готов

31 октября 2019, 16:52

СМИ: Проект документа, который примут лидеры «нормандской четверки», готов

Проект итогового документа, который планируется принять на встрече лидеров «нормандской четверки», готов. Об этом пишет российская газета «Коммерсант».

Отмечается, что этот проект согласовали советники и помощники лидеров Германии, России, Украины и Франции Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн.

Содержание не раскрывалось. По информации «Коммерсанта», в проекте итогового документа описаны задачи на будущее. Как пишет газета, в их числе с большой долей вероятности — разведение сил по всей линии соприкосновения, а также закрепление «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве. «Коммерсант» отмечает, что все это уже содержится в Минских соглашениях, но пока остается нереализованным.

Если отвод сил, предполагающий создание 50-километровой зоны безопасности, произойдет по всему фронту, огонь на Донбассе прекратится, отмечает газета. Это, как пишет издание, будет означать переход конфликта из горячей фазы в холодную.

В похожем ключе недавно высказался президент Владимир Зеленский. Говоря о завершении «горячего этапа» и прекращении огня, президент заявил об уверенности, что «мы достигнем этого в ближайшее время». «Это очень важно и нужно, но только первый шаг», — добавил Зеленский.

Ранее о том, что проект итогового документа «нормандского» саммита «уже предварительно согласован» сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко это опроверг. По его словам, согласована лишь та часть, которая касается «формулы Штайнмайера», но каким будет окончательный вариант документа он не знает.

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