НАТО выделило на поддержку Украины 40 млн евро

НАТО выделило 40 млн евро на поддержку Украины в сферах боевого командования, киберобороны и медицинской реабилитации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба президента.



«Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты», - сказал Йенс Столтенберг.



Украина и НАТО договорились об обновленном и консолидированном пакете проектов и практических мероприятий. Зеленский заявил, что Украина готова выйти на новый уровень партнерства с НАТО.