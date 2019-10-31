Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 31 октября.

Политика

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что разведение войск нв районе Петровского Донецкой области начнется 4 ноября при условии соблюдения 7-дневного режима «тишины». В группировке «ДНР» в свою очередь заявили о готовности начать разведение в этот день.



«Коммерсанту» стало известно, что проект итогового документа, который планируется принять на встрече лидеров «нормандской четверки», уже готов. По информации газеты, в нем пойдет речь о разведении войск на Донбассе и закреплении «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве.



«ДНР» объявила о готовности к обмену пленными по формуле «52 на 85».



В Кремле опровергли сообщения о проведении саммита «нормандской четверки» 15 ноября. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даты встречи пока нет.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил 132,3 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.



В Донецк и Луганск сегодня прибыл 89-й «гуманитарный конвой» от МЧС России.



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