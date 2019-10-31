В полиции заявляют, что большинство ветеранов уехали из Золотого

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян заявил, что большая часть ветеранов, которые находились в Золотом, уехали, передает «Громадське».



По его словам, сейчас в населенном пункте осталось 10 волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.



«Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерскую дело», - рассказал Троян.



Он добавил, что на протяжении последних двух дней «пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои». Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.