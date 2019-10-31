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Пристайко: Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными

31 октября 2019, 22:45

Пристайко: Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что сейчас изучаются дела возможных кандидатов на обмен. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны», - сказал он.

При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

«Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом», - пояснил он.

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