Двое украинских военных пострадали на Донбассе

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военный, еще один получили боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, огонь открывали вблизи Новогригорьевки, Невельского, Каменки, Водяного, Лебединского, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Крымского, Пивденного, Троицкого, Новотошковского.



С начала текущих суток боевики обстреляли позиции украинских военных у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, добавили в штабе. Потерь не зафиксировано.