Глава Донетчины считает выгодным разделение областного центра между двумя городами

Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко считает логистически выгодным разделение функций областного центра между Краматорском и Мариуполем, которое сейчас по факту существует.



«Давайте мы будем развивать область, пока ОГА, часть ключевых правоохранительных структур находится в Краматорске, а часть — в Мариуполе. Сейчас этот вопрос таким и остается, это связано как с логистическим сообщением, это основное, так и с контролем с моей стороны как председателя Донецкой ОГА подконтрольной украинской власти территории Донецкой области», — сказал Кириленко в интервью ТСН.



По его словам, если находиться исключительно в Мариуполе, то «логистически для решения тех острых и резко возникающих проблем может быть банально недостаточно времени».

«Поэтому логистически сейчас верно, чтобы была такая разбивка между Мариуполем и Краматорском, чтобы находились органы власти и правоохранительные органы в этих городах», — резюмировал Кириленко.



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