В МВД готовы обеспечить безопасность после разведения войск по всей линии соприкосновения

Министерство внутренних дел готово обеспечить безопасность в прифронтовых населенных пунктах в случае разведения войск по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции Украины Вадим Троян в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«У МВД хватит способности и сил для обеспечения порядка. У нас всего хватает», — сказал Троян.
Также замначальника полиции отметил, что в Золотом Луганской области, в районе которого началось разведение, работают усиленные патрули, мобильные группы полиции и Национальная гвардия.
Ранее Троян заявил, что большинство ветеранов, которые выступали против разведения, уехали из Золотого.
30 октября президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что «горячий этап» конфликта — прекращение огня на Донбассе будет достигнут «в ближайшее время».
29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Также ожидается в скором времени разведение у Петровского.