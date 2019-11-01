Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не верил, что средняя зарплата в Мариуполе является самой высокой по Украине. Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



«Я задал вопрос людям в своем фейсбуке: "Как вы считаете, где средняя зарплата выше: в Киеве или Мариуполе?"», — рассказал Милованов. Он отметил, что мэр Мариуполя сказал ему, что в Мариуполе средняя зарплата выше, чем в Киеве. «Я не поверил и проверил», — добавил министр.



У себя в Facebook он опубликовал данные Госстата, согласно которым во втором квартале этого года средняя зарплата в Мариуполе составила 17 114 гривен, а в Киеве — 15 561 гривен.

«В Мариуполе ищут на вакансии людей. Бизнес ищет себе людей, чтобы взять на работу, поэтому зарплаты более высокие. Это не всегда правда, когда говорят, что только в Киеве есть работа», — подчеркнул Милованов в эфире программы.



По словам министра, государству нужно отказаться от модели, «где мы просто держим чиновников и платим деньги в Службу занятости». Он пояснил, что имеет в виду сокращение чиновницкого аппарата. «[Нужно] перейти на то, что бизнес учит людей, потому что он более способен [это делать], а государство стимулирует бизнес с помощью меньших налогов или частичной компенсацией трат на обучение людей», — резюмировал Милованов.