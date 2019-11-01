Глава МИД Украины прогнозирует обсуждение транзита газа на «нормандской» встрече

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил, что во время встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) стороны обсудят условия нового контракта по транзиту российского газа через Украину.



Во время общения с журналистами в здании правительства он отметил, что «нормандская» встреча и газовые переговоры идут в «разных пакетах». «Но, когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать те вопросы, которые являются неотложными для нас, для России, для Европы», — добавил Пристайко.



«Тем более что контракт реально заканчивается, 10 лет прошло. Будем новый десятилетний контракт подписывать», — подчеркнул глава МИД.



На вопрос, реально ли провести встречу «нормандской четверки» в ноября, Пристайкко ответил: «Реально».

31 октября президент Владимир Зеленский выразил уверенность в скором проведении «нормандского» саммита после разведения сил у Петровского. По его словам, главным результатом встречи могут стать «договоренности о прекращении войны».