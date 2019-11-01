Днем на Донбассе были обстрелы, потерь среди военных нет

В течение пятницы незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).



По данным военных, стрельба велась из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь попали позиции военных в районе Старогнатовки, Новогнатовки, Майорска и Луганского.



«В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», - отмечается в вечерней сводке.