Суд обязал Госдеп США обнародовать детали разговора Трампа и Зеленского

Федеральный суд США обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.



Согласно решению от 1 ноября, Государственный департамент до 22 ноября должен передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях.



В Госдепартаменте заявили, что эти показания могут содержать дополнительную информацию.



31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.