Штаб ООС насчитал 13 нарушений «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — подчеркивается в сообщении.



По информации штаба, огонь открывали у Старогнатовки, Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Марьинки Майорское, Луганское, Новолуганское, Хутор Вильный, Троицкое.



Отмечается, что с начала текущих обстрелов не зафиксировано.