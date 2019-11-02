В Генштабе ВСУ заявили, что Россия пока не готовит наступление на Украину

Военные части российской армии, которые базируются недалеко от восточной границы с Украиной, на данный момент не готовят наступление. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев.



Он отметил, что на протяжении государственной границы действительно присутствуют военные части РФ, их количество украинской стороне известно. «Эти подразделения несут боевую службу на ротационной основе. Непосредственного накопления, то сеть создания мощной наступательной группы, на данный момент нет», — заверил Наев.



Что касается обстановки в районе проведения операции ООС, то здесь, по его словам, количество обстрелов не является критичным. «Оно в рамках общей ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения операции ООС. По состоянию на сейчас существенно уменьшилось количество обстрелов из ствольной артиллерии, которая запрещена Минскими соглашениями. Преимущественно это нечастые обстрелы из минометов 120 и 80 калибров», — отметил замначальника Генштаба ВСУ.



Наев напомнил, что в района Золотого произошло разведение сил на определенном участке и обстрелы, которые происходили, «были зафиксированы за пределами этого участка разведения».