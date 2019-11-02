В Краматорске задержали мужчину, который вступил в ряды «ДНР»

Пограничники задержали в Краматорске мужчину, который служил в незаконных вооруженных формированиях «ДНР», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Как отмечается, в ходе допроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам.



«Задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в Краматорске Донецкой области, где, по словам задержанного, выполнял задание по проверке документов граждан и осмотру транспортных средств», — отмечается в сообщении.



Сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия.