Режим ограничений на перемещение в районе Золотого будет отменен 3 ноября

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом Луганской области будет отменен в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщил командир оперативно-тактической группировки «Север» Олег Микац, передает «Интерфакс-Украина».



«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться — соответственно все меры выполнять, которые необходимо — как для местного населения, волонтеров, журналистов и других», — сказал Микац в ходе брифинга в Золотом-4.



Он также рассказал, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.



Руководитель украинской стороны общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе полковник Александр Борщевский сообщил, что в 12:00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационные сооружений, «которые будут заявлены». В дальнейшем намечено открыть в этом районе автомобильно-пешеходное КПВВ.



По словам Борщевского, СЦКК также контролирует ситуацию с помощью 4 видеокамер, обеспечено также круглосуточное дежурство офицеров СЦКК для контроля, и ведется также видеофотофиксация сотрудниками.



Замначальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко сообщил также, что в зоне безопасности в Катериновке, где прошло разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей — из них семеро детей. По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас тут полиция и районные власти обеспечивают людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

С 28 октября в зоне проведения операции Объединенных сил начал действовать режим «Желтый». Нахождение и перемещение лиц в зоне ООС осуществляется только при наличии документов и с осмотром личных вещей и транспортных средств. Период действия специального режима не уточняется.



Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось вчера.