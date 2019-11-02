Глава Минздрава допустила отправку мобильных бригад на Донбасс

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая считает необходимым поднятие вопроса доступности медицинской помощи на Донбассе. Об этом она заявила в интервью «ВВС News Україна».



«Вообще надо поднимать вопрос доступности медицинской помощи на Донбассе. Оттуда выехали многие врачи, и сейчас местные власти привлекает различные стимулы, чтобы привлечь врачей на эти территории, например, жилье им обещают», — отметила он.



Глава Минздрава допускает создание мобильных бригад для выездов на Донбасс. «Такие мобильные бригады работали раньше, а потом их отменили», — добавила Скалецкая.



Комментируя вопрос о проблеме распространения венерических болезней на Донбассе, министр сказала: «То, чтобы люди тестировались и проверялись, этот вопрос информационных кампаний, которые нужно проводить».



Также Скалецкая заявила, что эпидемии дифтерии в Украине нет.