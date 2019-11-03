Жителя Северодонецка подозревают в передаче разведданных «ЛНР» и хранении оружия

Жителя Северодонецка Луганской области подозревают в передаче разведданных боевикам «ЛНР» и незаконном хранении оружия и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«С июня 2018 указанное лицо собирало, а в дальнейшем передавала в телефонном режиме своем куратору - члену «диверсионно-разведывательного подразделения 2 АК« народной милиции «ЛНР» информацию о сил и средств Вооруженных Сил Украины и правоохранительных органов в зоне АТО / ООС», - говорится в сообщении.



По версии следствия, разведывательные данные касались мест расположения, перемещения и количества военной техники на украинских позициях, а также размещение военно-технических сооружений. Для конспирации использовались условные названия для различных видов оружия.



Во время обысков у мужчины были обнаружены семь заряженных ручных боевых гранат РГД-5 и пять запалов к ним, более 100 патронов калибром 5,45 мм до автоматического оружия системы АК.



«Кроме того, найдено наркотическое средство, оборот которого запрещен, - каннабис общей массой 3 кг, а также психотропное вещество амфетамин и прекурсор калий перманганат», - отметили в прокуратуре.



На основании собранных доказательств указанное лицо обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение с целью сбыта наркотического средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.